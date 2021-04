Napoli, De Laurentiis al lavoro per il post Gattuso: Spalletti in pole (Di lunedì 26 aprile 2021) Il futuro di Gattuso al Napoli è in bilico, con il tecnico che potrebbe cambiare aria. Visita di De Laurentiis a Spalletti: l’offerta Il Napoli è in un ottimo stato di forma e discutere di allenatori non è di certo il primo pensiero dell’ambiente. Stando a Calciomercato.it, De Laurentiis avrebbe intenzione di convincere Spalletti per la prossima stagione ed iniziare un nuovo progetto. Il tecnico non allena da quando ha lasciato l’Inter e la piazza partenopea ha bisogno di ambizioni e di un condottiero in grado di perseguirle. Il futuro di Gattuso non dipende certo dal suo lavoro, che sta portando avanti con estrema professionalità. Il Napoli è in lotta per un posto Champions League e ha ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021) Il futuro dialè in bilico, con il tecnico che potrebbe cambiare aria. Visita di De: l’offerta Ilè in un ottimo stato di forma e discutere di allenatori non è di certo il primo pensiero dell’ambiente. Stando a Calciomercato.it, Deavrebbe intenzione di convincereper la prossima stagione ed iniziare un nuovo progetto. Il tecnico non allena da quando ha lasciato l’Inter e la piazza partenopea ha bisogno di ambizioni e di un condottiero in grado di perseguirle. Il futuro dinon dipende certo dal suo, che sta portando avanti con estrema professionalità. Ilè in lotta per uno Champions League e ha ...

Advertising

mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - Adnkronos : De Luca punge #Agnelli: “E’ un infiltrato del Napoli”. - mirkocalemme : #Gattuso, intanto, sempre più vicino alla #Fiorentina. Se il #Napoli dovesse centrare la #UCL sarebbe assurdo (per… - Zelgadis265 : RT @napolista: - YBah96 : RT @mirkocalemme: #Gattuso, intanto, sempre più vicino alla #Fiorentina. Se il #Napoli dovesse centrare la #UCL sarebbe assurdo (per me) se… -