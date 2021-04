Metro Bengasi | guasto tecnico sulla tratta appena inaugurata

(Di lunedì 26 aprile 2021)e già ferma. LaItalia 61-della1 di Torino sta avendo problemi tecnici. I treni si fermano dunque al Lingotto mentre ci sono bus sostitutivi a coprire le ultime due fermate. Laera statavenerdì scorso dopo quasi dieci anni di lavoro nella zona. “Lapolitana, per un problema, viene esercita nel solo tratto Lingotto-Fermi – si legge negli avvisi dell’ultima ora sul sito della Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale -. Sul tratto scoperto-Lingotto verranno prolungate le linee di superficie 35 e 1. Seguiranno aggiornamenti”. L'articolo proviene da Nuova Società.

... Marco Gabusi: 'Oggi a Torino abbiamo inaugurato la nuova tratta delladal cuore di Nizza Millefonti al confine con Moncalieri: 2 km e 2 nuove fermate 'Italia 61' e '' per trasportare ...A seguito delle richieste avanzate dai comitati spontanei di cittadini residenti nella zona di piazza, dove tra pochi giorni sarà inaugurata e aperta la nuova stazione della, gli agenti ...Problemi tecnici per la nuova tratta della della metropolitana di Torino. Il servizio è infatti al momento sospeso nella tratta Italia 61-Bengasi, quella inaugurata soltanto venerdì, e sostituito da b ...Problemi tecnici per la metropolitana di Torino verso le 13 di oggi, lunedì 26 aprile. La metropolitana funziona tra le stazioni di Fermi e Lingotto, mentre da Lingotto alla nuova stazione Bengasi è s ...