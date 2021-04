Messi Suarez Neymar miglior tridente del secolo | battuto CR7

(Di lunedì 26 aprile 2021) Riconoscimento per uno dei tridenti più forti della storia:trio del 21esimoinsieme hanno segnato un’epoca del calcio europeo scrivendo la storia del Barcellona. Transfermarkt li premia comedel 21esimoanche grazie ai loro numeri. Dal 2014/2015 al 2016/2017, il trio ha messo a segno 363 gol. Dietro ildel Real Madrid ma non quello della BBC ma il trio formato da Cristiano Ronaldo, Benzema e Gonzalo Higuain nella stagione 2011/2012 con Higuain in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le probabili formazioni di Barcellona - Granada BARCELLONA (3 - 5 - 2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo; Dest, Pedri, Sergio Busquets, De Jong, Jordi Alba; Messi, Suarez. De Bruyne meglio di Mbappé, Dybala più forte di Suarez e Modric: le valutazioni dei calciatori nei videogiochi sono lì, impietose, a fotografare ... Lionel Messi è ritenuto il miglior giocatore al mondo.