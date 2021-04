Mara Venier Fa Una Rivelazione Bomba a Elisabetta Gregoraci! (Di lunedì 26 aprile 2021) Mara Venier ospita Elisabetta Gregoraci a Domenica In e lancia una notizia Bomba che lascia la starlette e il pubblico a bocca aperta! Protagonista dello scoop è Flavio Briatore. Ecco cosa è successo! Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e intervistata dalla padrona di casa, si è lasciata andare a delle confessioni a cuore aperto. La bella calabrese, reduce dalla recente esperienza del Grande Fratello Vip, ha parlato degli amori vecchi e nuovi, di suo figlio Nathan Falco e dei suoi futuri progetti lavorativi. La Venier comincia la sua chiacchierata con la Gregoraci, mostrando un omaggio alla mamma della showgirl che è venuta a mancare nel 2010. La signora Melina aveva un tumore al seno che purtroppo non le ha lasciato ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 aprile 2021)ospitaGregoraci a Domenica In e lancia una notiziache lascia la starlette e il pubblico a bocca aperta! Protagonista dello scoop è Flavio Briatore. Ecco cosa è successo!Gregoraci è stata ospite dia Domenica In e intervistata dalla padrona di casa, si è lasciata andare a delle confessioni a cuore aperto. La bella calabrese, reduce dalla recente esperienza del Grande Fratello Vip, ha parlato degli amori vecchi e nuovi, di suo figlio Nathan Falco e dei suoi futuri progetti lavorativi. Lacomincia la sua chiacchierata con la Gregoraci, mostrando un omaggio alla mamma della showgirl che è venuta a mancare nel 2010. La signora Melina aveva un tumore al seno che purtroppo non le ha lasciato ...

