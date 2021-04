L’indagine dei Nas sul Covid nei supermercati | uno su cinque è irregolare Tracce del virus su Pos | carrelli e tasti delle bilance

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 aprile 2021) Blitz dei Nas dei Carabinieri neidi tutto il territorio nazionale, per valutare il rispettoprocedure di sanificazione anti-. Sui 981 esercizi commerciali ispezionati, in 226 negozi (pari al 18%attività controllate) sono state rilevateirregolarità. In particolare in 39 casi i Nas hanno rilevato carenze igieniche dovute alla mancata pulizia e igienizzazione essenziale per sanificare locali e oggetti usati dai clienti e dal personale. Le irregolarità rilevate dai Nas Per far ciò, i Nas, con il supporto dei laboratoriaziende sanitarie locali, dei laboratori d’analisi universitari, hanno effettuato 1.060 tamponi di controllo sulle superfici maggiormente utilizzate da clienti e dipendenti, rilevando in 18 casidel ...