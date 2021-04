L’incredibile storia dei Carabinieri che multano i poliziotti assembrati al bancone di un bar (Di lunedì 26 aprile 2021) Sembra l’inizio, anzi la fine, di una barzelletta. E, invece, si tratta di un fatto realmente accaduto in Calabria. Ci troviamo a Corigliano-Rossano, comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza. Due Carabinieri in servizio entrano in un bar per acquistare – come previsto dalla normativa vigente – due caffè “a portar via”. Dentro al locale, però, trovano una sorpresa: al bancone trovano diverse persone che stanno consumando cibi e bevande varie, contravvenendo alla legge. Non si trattava di “comuni cittadini”, ma di forze dell’ordine. Ed è in quel momento che avviene l’impensabile: i Carabinieri multano poliziotti. Carabinieri multano poliziotti assembrati al bancone del bar La vicenda è accaduta nei giorni scorsi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Sembra l’inizio, anzi la fine, di una barzelletta. E, invece, si tratta di un fatto realmente accaduto in Calabria. Ci troviamo a Corigliano-Rossano, comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza. Duein servizio entrano in un bar per acquistare – come previsto dalla normativa vigente – due caffè “a portar via”. Dentro al locale, però, trovano una sorpresa: altrovano diverse persone che stanno consumando cibi e bevande varie, contravvenendo alla legge. Non si trattava di “comuni cittadini”, ma di forze dell’ordine. Ed è in quel momento che avviene l’impensabile: ialdel bar La vicenda è accaduta nei giorni scorsi ...

Advertising

filippoASR1927 : RT @Sardanapalooo: #Spalletti a #Napoli e #Sarri alla #Roma sarebbe una storia incredibile. Il miglior Calcio vissuto negli ultimi 15 anni… - Sardanapalooo : #Spalletti a #Napoli e #Sarri alla #Roma sarebbe una storia incredibile. Il miglior Calcio vissuto negli ultimi 15… - angiuoniluigi : RT @Corriere: #Oscars2021 L'Oscar per il miglior documentario va a 'My Octopus Teacher'. Qui il video - mbbelluco : RT @Corriere: #Oscars2021 L'Oscar per il miglior documentario va a 'My Octopus Teacher'. Qui il video - Corriere : #Oscars2021 L'Oscar per il miglior documentario va a 'My Octopus Teacher'. Qui il video -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile storia Il vitello orfano scampato alla morte che crede di essere un cane: l'incredibile storia di Peanut Video Foto Il Messaggero