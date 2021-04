L'eremita di Budelli: "Mi sono rotto, me ne vado" (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 32 anni da eremita sull’isola di Budelli, perla incastonata nell’arcipelago della Maddalena, davanti alla costa settentrionale della Sardegna, Mauro Morandi ha deciso di andar via, per trasferirsi in una casa in affitto, alla Maddalena. L’ex custode, 82 anni, originario di Modena, ex docente di Educazione fisica ed ex atleta, era arrivato nel 1989 nell’isola conosciuta per la bellezza della sua ‘spiaggia rosa’ e sottoposta a vincolo ambientale.Guida volontaria di Budelli, Morandi ha comunicato la sua decisione con un post polemico pubblicato sui social, sulle sue pagine Facebook e Instagram, dove è da tempo molto attivo e seguito, anche per le stupefacenti ed esclusive foto del luogo in cui ha vissuto in solitudine - e che ha protetto da visitatori invadenti - per tanto tempo. View this post on ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 32 anni dasull’isola di, perla incastonata nell’arcipelago della Maddalena, davanti alla costa settentrionale della Sardegna, Mauro Morandi ha deciso di andar via, per trasferirsi in una casa in affitto, alla Maddalena. L’ex custode, 82 anni, originario di Modena, ex docente di Educazione fisica ed ex atleta, era arrivato nel 1989 nell’isola conosciuta per la bellezza della sua ‘spiaggia rosa’ e sottoposta a vincolo ambientale.Guida volontaria di, Morandi ha comunicato la sua decisione con un post polemico pubblicato sui social, sulle sue pagine Facebook e Instagram, dove è da tempo molto attivo e seguito, anche per le stupefacenti ed esclusive foto del luogo in cui ha vissuto in solitudine - e che ha protetto da visitatori invadenti - per tanto tempo. View this post on ...

