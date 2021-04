Lazio-Milan, Mandzukic titolare in Serie A per la prima volta (Di lunedì 26 aprile 2021) Mario Mandzukic dovrebbe partire dal primo minuto in Lazio-Milan, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Mariodovrebbe partire dal primo minuto in, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - gaetano_barbati : Conosco (e rispetto) Mister Stefano Pioli perché questo Milan è la Lazio del 2014-2015 quindi per chi in quella Laz… - timo_201 : RT @ActuFoot_: ?? Le programme de la semaine : ?? Ce soir : Lazio - Milan ?? Demain : #UCL : Real - Chelsea ?? Mercredi : #UCL : PSG - Man.… -