Lazio-Milan 3-0, Immobile: “Vogliamo arrivare in Champions League” (Di lunedì 26 aprile 2021) Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste/rossonero, ha parlato al termine di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico': le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste/rossonero, ha parlato al termine didello stadio 'Olimpico': le sue dichiarazioni

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - ZZiliani : Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la… - footballliveCH : Full time #SerieA ????: Lazio 3-0 AC Milan Correa 2' 51', Immobile 87' #footballlive - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Vittoria netta e schiacciante contro il Milan, non si può parlare di episodi' -