Lazio-Milan 1-0 diretta | Reina presente sulla conclusione di Calhanoglu

(Di lunedì 26 aprile 2021) 35'pt Attento ancora,di Saelemaekers. 33'pt Incursione di Kessie, che però non riesce a trovare lo spazio per il tiro in porta. Sta crescendo la...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - M82107201 : RT @IsmaelBennacer: ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - AMinghetti : RT @AscioneMauri: Ho la sensazione che il Milan sia uscito dal giro dei grandi club italiani.... Roma sarri Napoli spalletti Inter conte Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan

Commenta per primo Quello di Joaquin Correa contro il, è il gol più veloce delladegli ultimi 15 anni: 1 minuti e 17 secondi.17'pt Grande, fino al momento. La squadra di Inzaghi trova tutte le giocate che pensa.ancora in difficoltà. 15'pt Ilsi affaccia dalle parti di Reina, con il cross di Calabria che pesca ...Serie A TIM 2020-2021 | 33ª giornata Lazio - Milan 1-0 (2' Correa) Lunedì 26 aprile 2021, ore 20:45 Stadio Olimpico di Roma FORMAZIONI UFFICIALI ...31' Palla-gol per Calhanoglu! Il dieci rossoneri si presenta a tu per tu con Reina ma calcia sul corpo del portiere avversario. 29' Rebic ci prova con il destro a giro dal limite, ma la ...