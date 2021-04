L' Airone d' oro al coraggioso Sorin

(Di lunedì 26 aprile 2021) di Barbara Calderolad'oro all'angelo dell'Adda. Da ieriUrsut è cittadino benemerito di Cornate. Un giorno storico per il pescatore - eroe 48enne che a giugno salvò dal fiume una bambina ...

di Barbara Calderolad'all'angelo dell'Adda. Da ieri Sorin Ursut è cittadino benemerito di Cornate. Un giorno storico per il pescatore - eroe 48enne che a giugno salvò dal fiume una bambina di 9 anni caduta in ...Si è svolta durante le celebrazioni della Festa della Liberazione la cerimonia di consegna della benemerenza civica "d'2020". Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alla memoria di Luca Gerlinzani, l'ex assessore, scomparso a soli 48 anni nel marzo 2020, vittima del Covid - 19. A ricordare l'ex ..."Il nostro assessore è sempre qui". Airone d’Oro anche alla memoria di Luca Gerlinzani, (nella foto i fratelli) punto di riferimento della giunta, impegnato su vari fronti negli anni, dalla sicurezza ...di Barbara Calderola Airone d’oro all’angelo dell’Adda. Da ieri Sorin Ursut è cittadino benemerito di Cornate. Un giorno storico per il pescatore-eroe 48enne che a giugno salvò dal fiume una bambina d ...