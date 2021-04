Il Napoli vede la Champions | Bakayoko e Osimhen piegano il Torino

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilbatte un colpo importantissimo per laLeague: 0-2 alnel primo posticipo della 33/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico-Grande. A decidere il match le reti diall’11’ eal 13?. All’87’ espulso Mandragora per doppia ammonizione. In classifica gli azzurri agganciano Milan e Juventus al terzo posto con 66 punti, mentre i granata restano fermi a quota 31 in 16/a posizione insieme a Cagliari e Benevento. Partita – Fin da subito la trama èchiara e prende un’unica direzione. Gli azzurri cercano e trovano con facilità pericolose verticalizzazioni, complice una fase difensiva a dir poco rivedibile del ‘Toro’. A sbloccare il tabellino è però una prodezza da fuori area che ...

"Ultima chance per la Champions? Direi che è come una finale, si vincono e non si giocano. Dopo la sconfitta di Napoli per noi è rimasta l'ultima spiaggia di cercare di vincere questa partita.