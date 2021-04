Il coprifuoco | Androclo e il leone

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il, sia alle 22 sia alle 23, evoca ai più tristi ricordi di guerra, bombardamenti, corse ai rifugi. Le reazioni delle forze politiche alrichiamano una bella commedia di George Bernard Shaw,e il, di cui venne anche fatto un film di grande successo al botteghino, ma di scarsa qualità una sessantina di anni fa. Andiamo con ordine. Ai fini della lotta alla pandemia che ilsia alle 22 od alle 23 non credo faccia una grande differenza. La fa per i ristoranti e – non ne parla quasi nessuno – per gli spettacoli all’aperto, quali i festival musicali. La misura sembra una dichiarazione di impotenza: dato che le forze dell’ordine non riescono a frenare la movida (causata un po’ da atavica indisciplina italica, un po’ da ribellione nei confronti di restrizioni che ...