Il “City Nature Challenge” approda a Manduria

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il “” nasce nel 2016 su iniziativa del Museo di Storia Naturale di Los Angeles e dell’Accademia delle Scienze della California. L’edizione 2021 vedrà partecipi più di 350 città di 38 Paesi. 15 le città Italiane che hanno aderito a questa “competizione fotografica” tra le quali anche Bari, Napoli, Catania, Trieste, Bolzano e. Il Comune di, guidato dal Sindaco dr. Gregorio Pecoraro e coadiuvato dall’Assessore alla Cultura e Vicesindaco prof. Vito Andrea Mariggiò, in piena sinergia con le Riserve Naturali Regionali del Litorale Tarantino Orientale, con al timone il direttore dr. Alessandro Mariggiò, hanno scelto di abbracciare con slancio il programma unendosi al “Cluster Biodiversità Italia“, una rete di associazioni ed enti che operano in ambito naturalistico ...

elenaricci1491 : 'Promozione sostenibile e implementazione della rete di partners delle Riserve Naturali' - TarantiniTime : 'Promozione sostenibile e implementazione della rete di partners delle Riserve Naturali' - ciropierg : CIROPIERG: Ricordi: Olso 2012 - Aless_Miani : #CITY #NATURE #CHALLENGE 2021 Pronti a partecipare? Dal 30 Aprile al 3 Maggio scatta la tua #foto di #piante e… - Alfonso0070 : RT @ConilSud: Dal 30 aprile al 3 maggio, torna la #CityNatureChallenge, una iniziativa che coinvolge migliaia di cittadini in tutto il mond… -

