Grande Fratello Vip | Samantha De Grenet contro Stefania Orlando | «Non so chi sia!» Ma è stata travisata…

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando sembra esserci qualche dissapore una volta finito il Grande Fratello Vip. Entrambe recluse nel reality condotto da Alfonso Signorini, sono entrate come conoscenti ma il loro rapporto durante la permanenza nella Casa sembra si sia un po' guastato. Durante il Grande Fratello Vip infatti si era parlato di una Samantha De Grenet un po' gelosa dell'amicizia fra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: "Il Gf Vip è finito e non mi interessa parlarne – ha fatto sapere a "Mio" – Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistono". Le amicizia vere vanno "provate" poi nella vita reale: "Nella vita non sono mai stata gelosa delle ...

