Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi | chi aggiorna deve ridichiarare i titoli di preferenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie Permanenti

Orizzonte Scuola

La tabella valutazione titoli di SERVIZIO nelleATA ai sensi dell'art. 554 D. Lvo 16.4.1994, n. 297, per ogni singolo profilo professionale. La domanda di inserimento o aggiornamento nella graduatoria 24 mesi ATA va ...Requisito per l'inclusione nelledel personale ATA è un'anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese ...Procedura di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. Importanti chiarimenti su ...Scade il 26 aprile il termine ultimo per presentare domanda per le graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024.