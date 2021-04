**Governo: Conte con Letta vs Salvini, sfida ‘giallorossa’ a Lega ‘che fa su odg Meloni?’** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Enrico Letta prima, Giuseppe Conte poi. Una doppia mossa che ha un unico obiettivo: Matteo Salvini. Per il segretario del Pd è “andato oltre la normale discussione politica”. L’ex-premier definisce “intollerabile” l’atteggiamento della Lega che “si finge all’opposizione”. O dentro o fuori, è la linea che accumuna il ritorno dell’asse ‘giallorosso’ nella maggioranza di Mario Draghi. I due, Letta e Conte, si sentono spesso ed oggi la sfida al leader del Carroccio si concretizza su un punto particolare: l’ordine del giorno presentato da Fdi sul coprifuoco. Che farà la Lega in aula? E’ la ‘provocazione’ di Letta e Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Enricoprima, Giuseppepoi. Una doppia mossa che ha un unico obiettivo: Matteo. Per il segretario del Pd è “andato oltre la normale discussione politica”. L’ex-premier definisce “intollerabile” l’atteggiamento dellache “si finge all’opposizione”. O dentro o fuori, è la linea che accumuna il ritorno dell’asse ‘giallorosso’ nella maggioranza di Mario Draghi. I due,, si sentono spesso ed oggi laal leader del Carroccio si concretizza su un punto particolare: l’ordine del giorno presentato da Fdi sul coprifuoco. Che farà lain aula? E’ la ‘provocazione’ di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

