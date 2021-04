Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: salta la convivenza (Di lunedì 26 aprile 2021) La coppia nata al Grande Fratello Vip fa retromarcia su uno dei loro progetti futuri L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 aprile 2021) La coppia nata al Grande Fratello Vip fa retromarcia su uno dei loro progetti futuri L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MediasetPlay : Stavate aspettando gli ospiti di oggi di #IsolaParty? Eccoli! Akash Kumar, Matilde Brandi, Myriam Catania, Giulia S… - MediasetPlay : Signore e Signori, con noi Giulia Salemi pronta a sostenere la sua FARIBONA! Twittate con #ISOLAPARTY per interag… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - Simonsilla1 : RT @camismyikigai: Andrea come un fan qualsiasi di Giulia che sponsorizza salotto Salemi #giuliaxisolaparty #prelemi - Ale86mon : RT @MediasetPlay: Signore e Signori, con noi Giulia Salemi pronta a sostenere la sua FARIBONA! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in… -