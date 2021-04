Giannelli ANP | “Il futuro sarà un mix di didattica in presenza e didattica a distanza”

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Ilun mix diin. Durante l'inverno, ad esempio, con le influenze la dad potrebbe essere utilizzata per seguire comunque le lezioni. Può succedere anche tutte le volte che per ragioni indipendenti dalla nostra volontà non è possibile tenere lezioni in". L'articolo .

Così il presidente dell'Antonellodurante il live di Orizzonte Scuola Tv. 'Dimentichiamo - spiega- che nelle scuole c'è il Comitato di valutazione, ossia quell'organo ...Per parlare della riapertura delle scuole in tutta Italia e non solo, intervista video con il presidente di, Antonello"Nel nostro paese c'è un certo deficit di cultura della valutazione, secondo me perché scambiamo la valutazione del lavoro fatto con la valutazione delle persone"."Chiedo che le scuole siano dotate di poteri assunzionali, che non significa che decide il dirigente scolastico". Così il presidente dell'Anp ...