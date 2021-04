Giallo sull'ufficiale scomparso dalla nave: si indaga per omicidio (Di lunedì 26 aprile 2021) Dallo scorso 21 gennaio è un mistero la scomparsa di Alessio Gaspari, ufficiale di coperta su una nave da crociera. Ma ora sembra sia stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Dallo scorso 21 gennaio è un mistero la scomparsa di Alessio Gaspari,di coperta su unada crociera. Ma ora sembra sia stato aperto un fascicolo contro ignoti percolposo

Giallo sull'ufficiale scomparso dalla nave: si indaga per omicidio Sparito nel nulla su una nave da crociera . Dallo scorso 21 gennaio è un mistero la scomparsa di Alessio Gaspari, un 25enne italiano in servizio come terzo ufficiale di coperta sulla nave Diva di Aida ...

