GF Vip 5 | tira brutta aria tra Zelletta e Pretelli?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Alcune dichiarazioni di Andreasu Pierpaoloe Giulia Salemi hanno fatto infuriare i fan dei Prelemi. Anche la Salemi ha lanciato una shade all’ex coinquilino del GF Vip con un tweet pungente. Recentemente, Andrea sarebbe stato ospite di Giada De Miceli a Non Succederà Più su Radio Radio ha parlato del suo rapporto in stand by con l’ex velino. Ecco cos’ha detto. Le parole di Andrea“Ci sono amicizie nate nella casa del GF Vip che – esordisce Andrea– fuori hanno avuto uno stop. Però non mi piace proprio portare rancori. Ho dei rapporti in sospeso ma va bene così. Sì parlo di Pierpaolo è vero. Ha visto dei video miei che non gli sono piaciuti? Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro di lui, mai una parola ...