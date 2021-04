Fight for you di H.E.R: focus sul brano che ha vinto l’Oscar (Di lunedì 26 aprile 2021) Si intitola Fight for you la canzone che ha battuto Io sì/Seen di Laura Pausini nella corsa agli Oscar. Facciamo un focus sul brano di H.E.R che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza Fight for you è la canzone regina di questa edizione 2021 degli Oscar. Niente da fare per la nostra Laura Pausini che si è dovuta accontentare solo del Golden globe per il brano Io sì/Seen. Vediamo insieme testo e significato del pezzo che a sorpresa ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la statuetta. Partiamo col dire che l’interprete di Fight for you è H.E.R, una delle artiste afroamericane più interessanti del recente panorama musicale contemporaneo. Il pezzo è stato scritto per il film “Judas & The Black Messiah” ed è incentrato sul fenomeno delle Black Panthers. Una serie di ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021) Si intitolafor you la canzone che ha battuto Io sì/Seen di Laura Pausini nella corsa agli Oscar. Facciamo unsuldi H.E.R che ha letteralmente sbaragliato la concorrenzafor you è la canzone regina di questa edizione 2021 degli Oscar. Niente da fare per la nostra Laura Pausini che si è dovuta accontentare solo del Golden globe per ilIo sì/Seen. Vediamo insieme testo e significato del pezzo che a sorpresa ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la statuetta. Partiamo col dire che l’interprete difor you è H.E.R, una delle artiste afroamericane più interessanti del recente panorama musicale contemporaneo. Il pezzo è stato scritto per il film “Judas & The Black Messiah” ed è incentrato sul fenomeno delle Black Panthers. Una serie di ...

