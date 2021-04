F1 | ufficiali le qualifiche sprint! Ci saranno in tre GP ed assegneranno punti

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si attendeva ormai solo l’tà, che è arrivata da pochi minuti. Da quest’anno, come annunciato da un comunicato della FIA, in tre GP del Mondiale di F1 potremo assistere alle nuovesprint. Come specificato, è ancora da decidere per quali circuiti sarà fatta la scelta, al momento si sa solamente che sarà per due gare europee ed una extra europea. Le parole del Presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali: “Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri fan in un weekend di gara ancora più coinvolgente nel 2021. Vedere i piloti che si affrontano per tre giorni sarà un’esperienza straordinaria e sono sicuro che loro in primis apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano, ed è una testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere i nostri fan in modi ...