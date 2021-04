Daydreamer, anticipazioni: Sanem va al mare con Can, litigano e poi lui inizia a ricordare. Ma è solo un attimo (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa succederà nella puntata di Daydreamer del 27 aprile? Vediamo un po’! Sanem chiede aiuto a Ceycey e Muzo per far bere il tè speciale a Can, ma anche questo piano fallisce Il mattino dopo, alla “Fikri Harika”, c’è tensione tra Ceycey e Muzo, che stanno facendo colazione. Arriva Sanem con un contenitore e chiama per nome gli amici. L’ex marito di Guliz, però, le chiede di non chiamarlo “Muzo”, ma Zebercet, come faceva prima, per aiutare Can a ricordare. Infatti quest’ultimo non si ricorda nemmeno di lui e Sanem lo apprende sollevata. Poi chiede ai due amici di aiutarla a far prendere a Can il tè che ha nel contenitore, perché il giovane riacquisti velocemente la memoria. Muzo e Ceycey non vorrebbero collaborare, essendo ai ferri corti, e il tuttofare le chiede in cambio di questo favore, di cacciare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa succederà nella puntata didel 27 aprile? Vediamo un po’!chiede aiuto a Ceycey e Muzo per far bere il tè speciale a Can, ma anche questo piano fallisce Il mattino dopo, alla “Fikri Harika”, c’è tensione tra Ceycey e Muzo, che stanno facendo colazione. Arrivacon un contenitore e chiama per nome gli amici. L’ex marito di Guliz, però, le chiede di non chiamarlo “Muzo”, ma Zebercet, come faceva prima, per aiutare Can a. Infatti quest’ultimo non si ricorda nemmeno di lui elo apprende sollevata. Poi chiede ai due amici di aiutarla a far prendere a Can il tè che ha nel contenitore, perché il giovane riacquisti velocemente la memoria. Muzo e Ceycey non vorrebbero collaborare, essendo ai ferri corti, e il tuttofare le chiede in cambio di questo favore, di cacciare ...

