Covid, Zaia: “Individuati due positivi alla variante indiana in Veneto” (Di lunedì 26 aprile 2021) Covid, il governatore Luca Zaia ha annunciato che sono stati Individuati i primi due casi di variante indiana in Veneto Da oggi lunedì 26 aprile, quasi tutta Italia è tornata in zona gialla. In diretta dalla Protezione Civile di Marghera, il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto sull’emergenza Covid nella sua regione. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021), il governatore Lucaha annunciato che sono statii primi due casi diinDa oggi lunedì 26 aprile, quasi tutta Italia è tornata in zona gi. In diretta dProtezione Civile di Marghera, il governatore delLucaha fatto il punto sull’emergenzanella sua regione. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - alex_drastico72 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - ILPATRIOTA9 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Karen__Green_ : RT @TgLa7: Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia' htt… -