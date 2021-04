Advertising

rej_panta : RT @isj135: COVID: “IMPOSTA AI MEDICI LA VIGILE ATTESA”. Uccide ma fa Vendere Vaccini! Speranza usa i Giudici e “Scavalca il Parlamento” -… - isj135 : COVID: “IMPOSTA AI MEDICI LA VIGILE ATTESA”. Uccide ma fa Vendere Vaccini! Speranza usa i Giudici e “Scavalca il Pa… - annamariasummon : RT @HANIA243474887: COVID: “IMPOSTA AI MEDICI LA VIGILE ATTESA”. Uccide ma fa Vendere Vaccini! Speranza usa i Giudici e “Scavalca il Parlam… - 1GROSSI : RT @HANIA243474887: COVID: “IMPOSTA AI MEDICI LA VIGILE ATTESA”. Uccide ma fa Vendere Vaccini! Speranza usa i Giudici e “Scavalca il Parlam… - LinoMannu : COVID: “IMPOSTA AI MEDICI LA VIGILE ATTESA”. Uccide ma fa Vendere Vaccini! Speranza usa i Giudici e “Scavalca il Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID IMPOSTA

Rete8

...00 fino a euro 5.000.000,00 nel periodo d'precedente a quello in corso. L'ammontare dell'...della Misura 21.1 "è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del- ...Il 5 per mille è la quota dell'Irpef da destinare a enti benefici e associazioni. Anche ... Inoltre, per far fronte all'emergenza, l'associazione è scesa in campo anche per aiutare le ...BRUXELLES - In vista dell'adozione del green pass Ue, gli Stati membri devono prepararsi a offrire test Covid gratuiti ai cittadini per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di chi ...(Adnkronos) - Intanto, proprio in queste ore sono in consegna in Sicilia 30mila vaccini anti-Covid di cui 19.200 dosi Moderna e 10.800 ...