Cosa si può fare in zona gialla dal 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Torna la zona gialla, per effetto del decreto riaperture approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21 aprile. E dal 26 aprile quasi tutte le regioni italiane finiscono in zona gialla. Nello specifico: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Solo la Sardegna entra in zona rossa. Invece Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta sono in arancione. Cosa si può fare in zona gialla? Tra le regioni gialle non ci sono limitazioni di viaggio, mentre da e verso le zone arancioni e rosse, saranno consentiti ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Torna la, per effetto del decreto riaperture approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21. E dal 26quasi tutte le regioni italiane finiscono in. Nello specifico: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Solo la Sardegna entra inrossa. Invece Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta sono in arancione.si puòin? Tra le regioni gialle non ci sono limitazioni di viaggio, mentre da e verso le zone arancioni e rosse, saranno consentiti ...

Advertising

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: fa bene #Conte a chiedere chiarezza sul futuro. Cosa può fare #Zhang ora con l'#Inter che c… - DSantanche : C'è un problema d'immigrazione e sicurezza. Il sindaco Sala e i buonisti fingon di non vedere, cosa che non può far… - ZZiliani : “Non si può sanzionare un’idea”. Avete capito bene. Quella cosa che da tre giorni occupa 6-7 pagine sui giornali di… - torinoggi : Torino si risveglia in zona gialla: ecco cosa riapre e cosa si può fare da oggi - boni_castellane : Ma su Grillo non ho capito una cosa: una non può aspettare una settimana per denunciare uno stupro e un altro può a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Coronavirus, l'Italia torna in giallo: attenzione a riaperture e rischi assembramento Cosa si può fare in zona gialla Sono sempre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territori; fino al 15 giugno, però, è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta al ...

Addio cashback e pensioni quota 100. San Gennaro fa causa a De Magistris ...biologica sembra voler fuggire da qualunque cosa anche minima le ricordi quella maternità. Vicenda umana in cui addentrarsi con rispetto e cautela, però perché quel no a qualcosa di semplice che può ...

26 aprile, riaperture: cosa si può fare da lunedì Corriere della Sera sifare in zona gialla Sono sempre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territori; fino al 15 giugno, però, è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta al ......biologica sembra voler fuggire da qualunqueanche minima le ricordi quella maternità. Vicenda umana in cui addentrarsi con rispetto e cautela, però perché quel no a qualcosa di semplice che...