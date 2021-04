Conte attacca Salvini | “Sul coprifuoco propaganda intollerabile Sta al governo o all’opposizione?”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Da parte stare? Dalla parte di chi soffia sul fuoco o dalla parte di chi prova a spegnere l’incendio?”. Così l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppeil leader della Lega, Matteo, che ieri aveva lanciato una petizione online per abolire il, in vigore anche nel nuovo Decreto anti-Covid efficace da oggi, lunedì 26 aprile 2021. “Governare in tempi di pandemia è una responsabilità dura, durissima”, ha sottolineato il leader del Movimento Cinque Stelle, ricordando la propria esperienza da premier in ben due Governi, di cui il primo appoggiato proprio dalla Lega, a cui rimprovera un’eccessiva attenzione ai sondaggi. “Si è costretti a intervenire con misure limitative di alcune pur fondamentali libertà costituzionali, a chiedere grandi sacrifici ai propri connazionali. Si tratta di scelte ...