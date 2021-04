Cisterna | autobus va fuori strada per evitare un frontale | a bordo c’erano 15 studenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Paura adi Latina dove, intorno alle 7.30 di questa mattina, unprivato è uscitoperlo scontrocon un’auto. E’ accaduto in via Enrico Toti, nella zona di Cerciabella. Adell’15che, anche se molto spaventati, sono tutti rimasti illesi. La dinamica Il pullman coinvolto nell’incidente è uno di quelli che fornisce il trasporto scolastico per gliche abitano nella periferia didi Latina. L’autista del bus stava transitando su via E. Toti, che collega via Nettuno alla Provinciale per Latina. Improvvisamente si è trovato davanti un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e, per schivarla ...