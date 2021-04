Ceferin studia sanzioni più severe per Juve, Barça e Real (Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante le sole 48 ore di vita, il progetto Superlega non smette di far discutere. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è tornato a parlarne ieri, in toni decisi, in un’intervista all’edizione domenicale del Daily Mail: «Tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo, vedremo». Responsabilità che ricadranno sulle società a seconda del loro grado di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Nonostante le sole 48 ore di vita, il progetto Superlega non smette di far discutere. Il presidente della UEFA Aleksanderè tornato a parlarne ieri, in toni decisi, in un’intervista all’edizione domenicale del Daily Mail: «Tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo, vedremo». Responsabilità che ricadranno sulle società a seconda del loro grado di L'articolo

