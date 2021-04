Carabinieri entrano al bar e scoprono assembramento di poliziotti: tutti multati (Di lunedì 26 aprile 2021) Carabinieri che multano i poliziotti per assembramento. E’ quanto accaduto in un bar di Corigliano-Rossano, un comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza. Gli agenti di Polizia erano tranquillamente assembrati al bancone di un locale, senza mascherina e senza distanziamento. I militari dell’Arma non hanno voluto sentire ragioni. Corigliano, Carabinieri multano poliziotti per assembramento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 aprile 2021)che multano iper. E’ quanto accaduto in un bar di Corigliano-Rossano, un comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza. Gli agenti di Polizia erano tranquillamente assembrati al bancone di un locale, senza mascherina e senza distanziamento. I militari dell’Arma non hanno voluto sentire ragioni. Corigliano,multanoperL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RubertiSimone : @Mariannasmm ?????? le comiche...che poi i carabinieri entrano...ordinano...escono...consumano e poi 'rientrano per la… - r0hypn0l : @dario_head Ah si! Questa è quella che fa : ci sono 4 poliziotti che entrano in un bar e chiedono un caffè, ad un c… - downeysvoice : io non c'entrano assolutamente nulla, non ero neppure lì, ma i suoi dipendenti hanno detto di avermi riconosciuto d… - infoiteconomia : Le e-bike di FIVE indossano la livrea dei Carabinieri ed entrano nel parco mezzi dell'Arma - - PrimaCommunica2 : Le e-bike di FIVE indossano la livrea dei Carabinieri ed entrano nel parco mezzi dell'Arma -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri entrano Salerno. Controlli anti - covid: ecco tante sanzioni elevate "nell'ultima settimana di zona rossa" ... d'intesa con i Comandanti Provinciali dell'Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, e che ha ... Com'è noto, da domani lunedì 26 aprile entrano in vigore le nuove misure che disciplinano, tra l'...

Eboli: bevevano e consumavano all'interno di un bar, 11 giovani sanzionati ... d'intesa con i Comandanti Provinciali dell'Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, e che ha ... Com'è noto, da lunedì 26 aprile entrano in vigore le nuove misure che disciplinano, tra l'altro, gli ...

Carabinieri insospettiti dal viavai, entrano in casa e sorprendono spacciatore ilmessaggero.it Carabinieri multati dai poliziotti: erano assembrati in un bar Le sanzioni hanno colpito anche il titolare del bar per il quale è stata disposta la chiusura Fatto sta che a una pattuglia dei carabinieri, entrata per un caffè in un bar a Corigliano Rossano, non è ...

Carabinieri multano poliziotti: erano assembrati in un bar Una pattuglia della polizia entra in un bar e trova carabinieri assembrati e senza mascherina: scatta la multa per tutti ...

... d'intesa con i Comandanti Provinciali dell'Armae della Guardia di Finanza, e che ha ... Com'è noto, da domani lunedì 26 aprilein vigore le nuove misure che disciplinano, tra l'...... d'intesa con i Comandanti Provinciali dell'Armae della Guardia di Finanza, e che ha ... Com'è noto, da lunedì 26 aprilein vigore le nuove misure che disciplinano, tra l'altro, gli ...Le sanzioni hanno colpito anche il titolare del bar per il quale è stata disposta la chiusura Fatto sta che a una pattuglia dei carabinieri, entrata per un caffè in un bar a Corigliano Rossano, non è ...Una pattuglia della polizia entra in un bar e trova carabinieri assembrati e senza mascherina: scatta la multa per tutti ...