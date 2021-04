Caltagirone Editore | ok assemblea a bilancio e rinnovo CdA

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – L’ordinaria degli azionisti dellaha approvato ilal 31 dicembre 2020 e su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l’esercizio 2020. I soci inoltre, hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2021-2023 fino all’approvazione delal 31.12.2023 che sarà composto da 11 membri. Dall’unica lista presentata dall’azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro, Azzurra, Francesco, Tatiana, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Mario Delfini, Francesco Gianni, Albino Majore, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro. I Consiglieri Francesco ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caltagirone Editore, Azzurra nominata presidente - SkyTG24 : Caltagirone Editore, Azzurra nominata presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Caltagirone Editore

Teleborsa

L'assemblea ordinaria degli azionisti dellaha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 e su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2020. I soci inoltre, hanno ...... Azzurra, per "compensi da controllate e collegate" oltre ai 50mila euro di compensi per laspa. All'amministratore delegato del gruppo, Albino Majore, sono andati ...(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti della Caltagirone Editore ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 e su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun..Chi è Pier Ferdinando Casini, età, fidanzata, prima moglie, matrimonio, figli, Covid e vita privata del politico italiano. Pier Ferdinando Casini infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la ...