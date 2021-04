Calcio a 5: assegnate la “Panchina d’Oro” e la “Panchina d’Argento”. Le vincono Colini e Marzella (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di trofei e di premiazioni nel Calcio a 5 italiano. Mentre sul campo si è vissuto un intenso fine settimana con la Final Eight della Coppa Italia 2021, la Divisione ha assegnato la “Panchina d’Oro” e la “Panchina d’Argento”, relative alla stagione 2019/2020. A vincere la “Panchina d’Oro”, riservata al miglior allenatore delle squadre maschili di Serie A, è stato Fulvio Colini (Italservice Pesaro), mentre la “Panchina d’Argento”, riservata al miglior allenatore delle squadre femminili di Serie A, è andata ad Antonio Marzella (Real Statte). “Le Panchina d’Oro e ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di trofei e di premiazioni nela 5 italiano. Mentre sul campo si è vissuto un intenso fine settimana con la Final Eight della Coppa Italia 2021, la Divisione ha assegnato la “” e la “”, relative alla stagione 2019/2020. A vincere la “”, riservata al miglior allenatore delle squadre maschili di Serie A, è stato Fulvio(Italservice Pesaro), mentre la “”, riservata al miglior allenatore delle squadre femminili di Serie A, è andata ad Antonio(Real Statte). “Lee ...

Advertising

RobbieGalante : La #UEFA aumenta il numero di partite assegnate a UK da giocare allo stadio Wembley, togliendole a Dublino che “non… - ilgianky2 : RT @75_franz6: IL CALCIO È MORTO ???? ho visto La mia squadra provare ad andar via Da una Uefa che non porta mai a niente Creare un sogno che… - christiandepe : RT @75_franz6: IL CALCIO È MORTO ???? ho visto La mia squadra provare ad andar via Da una Uefa che non porta mai a niente Creare un sogno che… - 75_franz6 : IL CALCIO È MORTO ???? ho visto La mia squadra provare ad andar via Da una Uefa che non porta mai a niente Creare un… - Echoes41502167 : @capuanogio Insomma ognuno guarda le tasche mica l'etica del calcio... Le coppe andrebbero non assegnate se si crede nei valori -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio assegnate Torino-Napoli dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, diretta streaming, formazioni Sport Fanpage Calcio e Serie A, rivoluzione digitale in streaming. Dazn pigliatutto? Le dirette online di contenuti sportivi saranno il driver per la diffusione della banda ultralarga nelle case degli italiani? Ne parleremo il 29 aprile - dalle 18 alle 18:45 - su 360ONTV. Con Mirella ...

Tocco di braccio Rabiot: Massa assegna rigore dopo la revisione al VAR Dopo aver rivisto l’azione, Massa torna sui suoi passi e sanziona con il calcio di rigore trasformato poi con un cucchiaio da Dusan Vlahovic Adrien Rabiot si è reso protagonista di un episodio all’int ...

Le dirette online di contenuti sportivi saranno il driver per la diffusione della banda ultralarga nelle case degli italiani? Ne parleremo il 29 aprile - dalle 18 alle 18:45 - su 360ONTV. Con Mirella ...Dopo aver rivisto l’azione, Massa torna sui suoi passi e sanziona con il calcio di rigore trasformato poi con un cucchiaio da Dusan Vlahovic Adrien Rabiot si è reso protagonista di un episodio all’int ...