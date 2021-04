Calabria | assembramento di poliziotti in un bar | arrivano i carabinieri e fanno la multa

(Di lunedì 26 aprile 2021) Covid,nel bar: inno inoper unin un bar: è avvenuto a Corigliano-Rossano, in, dove le forze dell’ordine sono intervenute perre i colleghi che avevano violato le norme anti-Covid. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale LaCNews24, la vicenda si è svolta nei giorni scorsi nel comune in provincia di Cosenza. Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia deiin servizio si è fermata davanti a un bar per consumare un caffè. Quando i duesono entrati nel locale per ordinare hanno notato che al bancone vi era un ...

Advertising

repubblica : Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti - fattoquotidiano : Calabria, assembramento in un bar nel Cosentino: i carabinieri multano i poliziotti - fattoquotidiano : Carabinieri multano i poliziotti, è accaduto qui - Virus1979C : RT @repubblica: Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti - FulvioAlbanese : Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria assembramento

... comune in provincia di Cosenza, in. Alcuni poliziotti sono stati sorpresi all'interno di un bar senza distanziamento né mascherine.di poliziotti nel bar, arrivano i ...La singolare vicenda è accaduta ieri ined è raccontata da La Repubblica con vontrollori ... Al bancone, senza mascherine né distanze, c'è undi persone, tutte accalcate. Un ...Carabinieri multano poliziotti per un assembramento in un bar: è avvenuto a Corigliano-Rossano, in Calabria, dove le forze dell’ordine sono intervenute per multare i colleghi che avevano violato le ...COSENZA – La curiosa vicenda ha avuto luogo in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza a Corigliano-Rossano. In questo comune di 70mila abitanti una pattuglia di carabinieri in servizio si è fe ...