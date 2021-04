Bill Gates: “Ecco perché stiamo sbagliando con i vaccini e quando torneremo alla normalità” (Di lunedì 26 aprile 2021) Via coronavirus, sì, ma per la fine del 2022. A dirlo è Bill Gates in una intervista a SkyNews: “Il mondo tornerà alla normalità entro la fine del 2022, magari non avremo debellato il covid ma saremo in grado di contenerlo in numeri molto piccoli”. Gates ha anche sottolineato come le vaccinazioni procedano a ritmi totalmente diversi a seconda dei Paesi: “Il fatto che ora stiamo vaccinando i trentenni nel Regno Unito e negli Stati Uniti e non abbiamo tutti i sessantenni in Brasile e Sudafrica vaccinati non è giusto, ma entro tre o quattro mesi l’assegnazione del vaccino arriverà a tutti i Paesi”. Il magnate aggiunge che “una buona notizia è che il tasso di mortalità per questo virus nei paesi molto poveri è stato basso. Quindi vaccinare quante più persone possibili in Paesi come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Via coronavirus, sì, ma per la fine del 2022. A dirlo èin una intervista a SkyNews: “Il mondo torneràentro la fine del 2022, magari non avremo debellato il covid ma saremo in grado di contenerlo in numeri molto piccoli”.ha anche sottolineato come le vaccinazioni procedano a ritmi totalmente diversi a seconda dei Paesi: “Il fatto che oravaccinando i trentenni nel Regno Unito e negli Stati Uniti e non abbiamo tutti i sessantenni in Brasile e Sudafrica vaccinati non è giusto, ma entro tre o quattro mesi l’assegnazione del vaccino arriverà a tutti i Paesi”. Il magnate aggiunge che “una buona notizia è che il tasso di mortalità per questo virus nei paesi molto poveri è stato basso. Quindi vaccinare quante più persone possibili in Paesi come il ...

