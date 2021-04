Avanti un altro pure di sera, chi è Lorella Boccia? Carriera e vita privata (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella puntata del 25 aprile di “Avanti un altro! pure di sera” su Canale 5 si sono sfidati Sosia e Virtù. A capitanare la seconda squadra è stata Lorella Boccia. Dove la vedremo presto in tv? In che programma ha debuttato? Con chi è sposata Lorella Boccia? altro successo per “Avanti un altro! pure di sera” andato in onda domenica 25 aprile, su Canale 5, in prima serata. Paolo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella puntata del 25 aprile di “undi” su Canale 5 si sono sfidati Sosia e Virtù. A capitanare la seconda squadra è stata. Dove la vedremo presto in tv? In che programma ha debuttato? Con chi è sposatasuccesso per “undi” andato in onda domenica 25 aprile, su Canale 5, in primata. Paolo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - MyliPanico : RT @_imsarax: - Tommaso ad avanti un altro - il ritorno parte 1 “Scusa Paolo posso chiederti una cosa, potresti aiutarmi a conoscere Bar… - Antico_Egitto : Avanti un altro, Paolo Bonolis gela Tommaso Zorzi: 'Che ca*** di domanda è? Ma chi l'ha invitato?' -… -