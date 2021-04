Assegno unico, 250 euro a figlio da luglio 2021. Ecco a chi spetta, si calcola in base all'ISEE (Di lunedì 26 aprile 2021) La promessa del premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari opportunità... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) La promessa del premier Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto la ministra per le Pari opportunità...

