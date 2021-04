Anthony Hopkins, l’Oscar corona una carriera incredibile: le pellicole da non perdere (Di lunedì 26 aprile 2021) Anthony Hopkins ha trionfato alla premiazione degli Oscar vincendo la statuetta come miglior attore protagonista. La sua interpretazione nella pellicola The Father ha conquistato tutti e va a coronare una carriera lunghissima per un attore che, a 83 anni, ha collezionato un successo dopo l’altro. Ecco quali sono le tappe fondamentali del suo incredibile percorso nel mondo della recitazione. Anthony Hopkins, l’Oscar corona una vita di impegni “A 83 anni davvero, non me l’aspettavo” – in questo modo ha esordito Anthony Hopkins per commentare il suo Oscar. In diretta dal suo amato Galles l’attore ringrazia per un premio che, sebbene inaspettato, arriva a coronare una ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 aprile 2021)ha trionfato alla premiazione degli Oscar vincendo la statuetta come miglior attore protagonista. La sua interpretazione nella pellicola The Father ha conquistato tutti e va are unalunghissima per un attore che, a 83 anni, ha collezionato un successo dopo l’altro. Ecco quali sono le tappe fondamentali del suopercorso nel mondo della recitazione.una vita di impegni “A 83 anni davvero, non me l’aspettavo” – in questo modo ha esorditoper commentare il suo Oscar. In diretta dal suo amato Galles l’attore ringrazia per un premio che, sebbene inaspettato, arriva are una ...

