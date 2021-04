Amici 20, l’addio di Raffaele Renda commuove: “Pensavo di smettere di cantare” (Di lunedì 26 aprile 2021) Sta dividendo i telespettatori l’eliminazione di Raffaele Renda dalla scuola di Amici 20, registratasi al sesto serale del talent, dove prima di uscire di scena dalla scuola il cantante si è detto certo che continuerà a fare musica, emozionando così molti. L’occasione del messaggio sono gli ultimi istanti vissuti nella casetta dei concorrenti al termine del nuovo serale, dove Raffaele ha appreso l’arduo risultato del ballottaggio che lo vedeva schierato contro Deddy. In un sincero ultimo saluto destinato alla scuola di Maria De Filippi, Renda si è quindi fatto la promessa che continuerà a fare musica dopo le crisi avute nella vita, e, di tutta risposta, la conduttrice gli ha rivolto una serie di complimenti, facendogli così un grosso in bocca al lupo per il futuro. Particolari diventati virali nel web ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Sta dividendo i telespettatori l’eliminazione didalla scuola di20, registratasi al sesto serale del talent, dove prima di uscire di scena dalla scuola il cantante si è detto certo che continuerà a fare musica, emozionando così molti. L’occasione del messaggio sono gli ultimi istanti vissuti nella casetta dei concorrenti al termine del nuovo serale, doveha appreso l’arduo risultato del ballottaggio che lo vedeva schierato contro Deddy. In un sincero ultimo saluto destinato alla scuola di Maria De Filippi,si è quindi fatto la promessa che continuerà a fare musica dopo le crisi avute nella vita, e, di tutta risposta, la conduttrice gli ha rivolto una serie di complimenti, facendogli così un grosso in bocca al lupo per il futuro. Particolari diventati virali nel web ...

