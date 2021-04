Zero, i protagonisti: “La serie Netflix spinge ad aprire gli occhi” (Di domenica 25 aprile 2021) Intervista video a Haroun Fall, Richard Dylan Magon e Madior Fall, protagonisti di Zero, serie creata da Antonio Dikele Distefano per Netflix, in cui un ragazzo scopre di poter diventare invisibile. Dal 21 aprile è disponibile su Netflix Zero, serie creata dallo scrittore Antonio Dikele Distefano. In otto episodi entriamo nel mondo di Omar (Giuseppe Dave Seke), ragazzo di origini africane nato a Milano che ama disegnare e sogna di diventare un fumettista. Le sue aspirazioni vengono però frenate dal padre, con cui non ha un buon rapporto, e soprattutto dalla vita di quartiere, sempre più difficile. Da qualche tempo il Barrio (nome di finzione, la serie è stata girata a Barona) è infatti vittima di criminali che ne sconvolgono la quotidianità. Quando Omar ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021) Intervista video a Haroun Fall, Richard Dylan Magon e Madior Fall,dicreata da Antonio Dikele Distefano per, in cui un ragazzo scopre di poter diventare invisibile. Dal 21 aprile è disponibile sucreata dallo scrittore Antonio Dikele Distefano. In otto episodi entriamo nel mondo di Omar (Giuseppe Dave Seke), ragazzo di origini africane nato a Milano che ama disegnare e sogna di diventare un fumettista. Le sue aspirazioni vengono però frenate dal padre, con cui non ha un buon rapporto, e soprattutto dalla vita di quartiere, sempre più difficile. Da qualche tempo il Barrio (nome di finzione, laè stata girata a Barona) è infatti vittima di criminali che ne sconvolgono la quotidianità. Quando Omar ...

PopCentralBlog : RT @myredcarpetITA: #Zero è la nuova serie italiana originale di Netflix che farà tanto parlare di sé. Dal 21 aprile sarà disponibile sulla… - CIAfra73 : Su #Netflix disponibile la nuova serie tv originale italiana #Zero: trama e protagonisti - saywaaad : I protagonisti della serie #Zero di @NetflixIT nostri ospiti stasera: - Livvy02814703 : Certo che a Mediaset sono ferventi sostenitori del km zero.....i protagonisti dei loro programmi sono sempre gli st… - mbbelluco : RT @valfurla: Oggi su Netflix esce la serie Zero, 'la prima serie sui neri italiani'. Non vedo l'ora che non ci sia più bisogno di scrivere… -