Ultime Notizie Roma del 25-04-2021 ore 12:10 (Di domenica 25 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio c’è il libera dell’Europa sul piano italiano di riprese resilienza draghi l’ho annunciato al consiglio dei ministri di ieri è riunito dopo lunghissime ora di entrata Attiva con Bruxelles nella maggioranza il premier ha detto che restano sul tab solo aspetti marginali e si è scusato con i ministri per il ritardo poi il ministro Franco ha illustrato il piano è sul tema bollette del superbonus annunciato l’impegno inserire la proroga al 2023 nella legge di bilancio dopo aver valutato gli effetti della misura in base ai dati disponibili a settembre e questo oggi è la vigilia del ritorno in zona gialla di quasi tutta Italia 14 regioni in tutto ieri assembramenti a Roma chiusa via del Corso situazioni analoghe in altre zone del paese il Viminale ha chiesto ai ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio c’è il libera dell’Europa sul piano italiano di riprese resilienza draghi l’ho annunciato al consiglio dei ministri di ieri è riunito dopo lunghissime ora di entrata Attiva con Bruxelles nella maggioranza il premier ha detto che restano sul tab solo aspetti marginali e si è scusato con i ministri per il ritardo poi il ministro Franco ha illustrato il piano è sul tema bollette del superbonus annunciato l’impegno inserire la proroga al 2023 nella legge di bilancio dopo aver valutato gli effetti della misura in base ai dati disponibili a settembre e questo oggi è la vigilia del ritorno in zona gialla di quasi tutta Italia 14 regioni in tutto ieri assembramenti achiusa via del Corso situazioni analoghe in altre zone del paese il Viminale ha chiesto ai ...

Advertising

fanpage : Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 15 giorni è stato in India - fanpage : Folla e assembramenti in centro a Roma prima della #zonagialla - fanpage : Brasile, oltre 71.000 nuovi contagi Covid in un giorno e più di 3000 morti - junews24com : Calciomercato Juve, asse col PSG: in ballo Kean e Milik - - weeklyOSM : Il numero 561 del weeklyOSM è ora disponibile in Italiano. Le ultime notizie dal mondo #openstreetmap #osm… -