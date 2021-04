Top 10 | gli abiti più belli delle attrici vincitrici dell’Oscar

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 aprile 2021) Una base di classe, un po’ di ricercatezza, molto effetto wow e un pizzico di eccentricità. Ecco la ricetta perfetta per qualsiasi abito da red carpet. E per quello degli Oscar in particolare. In attesa di scoprire che entrerà nella storia del cinema e nell’Olimpo del costume aggiudicandosi la statuetta come miglior attrice del 2021, ripercorriamo i 92 anni degli Academy Awards attraverso i 10 abiti più belli indossati dalle best actress protagoniste del più ambito riconoscimento cinematografico del mondo.