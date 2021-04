Tom Hanks, incredibile “omaggio” di cui non tutti sanno: eccezionale retroscena (Di domenica 25 aprile 2021) Attore stellare, Tom Hanks è una delle icone indiscusse del cinema Hollywoodiano: l’incredibile “omaggio” di cui non tutti sanno, eccezionale retroscena Questa sera la tv italiana ripropone un capolavoro tra i capolavori: “Il miglio verde”. Nella pellicola, possiamo ammirare un giovanissimo Tom Hanks nelle vesti di Paul Edgecombe. Una storia magnifica, straziante ma anche portatrice L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Attore stellare, Tomè una delle icone indiscusse del cinema Hollywoodiano: l’” di cui nonQuesta sera la tv italiana ripropone un capolavoro tra i capolavori: “Il miglio verde”. Nella pellicola, possiamo ammirare un giovanissimo Tomnelle vesti di Paul Edgecombe. Una storia magnifica, straziante ma anche portatrice L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

assianir : L'articolo fu scritto da Tom Junod, il giornalista, non da Tom Hanks; mi sono accorto dopo che la cosa poteva essere fraintesa - assianir : Questo di seguito è il link all'articolo originale che Tom scrisse nel 1998 su Fred Rogers, io consiglio di guardar… - bencivenga1971 : @borghi_claudio Colgo l’occasione dei film di guerra per suggerire “Greyhound” con Tom Hanks (Greyhound è un caccia… - VipsSelfie : Jinx world Enrico Ciandri selfie with Tom Hanks!. (Katyperry,Oscars,Oscar,oscars2021,ninofrassica,amici20,amici2020… - arcoll86 : @Marco_viscomi Arco,35 anni compiuti,si commuove con Meg Ryan e Tom Hanks in C’è posta per Te quando si incontrano… -