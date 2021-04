Terremoto in Toscana – Scossa di Ml 2.6 con epicentro a Caprese Michelangelo (Ar) (Di domenica 25 aprile 2021) La Scossa, pur essendo stata avvertita dalle persone, non avrebbe creato nessun danno. Solo tanta paura per i residenti L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una Scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 in Toscana alle ore 00:42 di oggi, domenica 25 aprile 2021. epicentro a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, ipocentro profondo Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) La, pur essendo stata avvertita dalle persone, non avrebbe creato nessun danno. Solo tanta paura per i residenti L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato unadidi magnitudo 2.6 inalle ore 00:42 di oggi, domenica 25 aprile 2021., in provincia di Arezzo, ipocentro profondo

Advertising

zazoomblog : Scossa di terremoto in Toscana: scossa di M 2 con epicentro a Palazzuolo sul Senio - #Scossa #terremoto #Toscana:… - zazoomblog : Scossa di terremoto in Toscana: scossa di M 2 con epicentro a Palazzuolo sul Senio - #Scossa #terremoto #Toscana:… - VTrend_it : Toscana: terremoto nel primo pomeriggio di giovedì - LetiziaFirenze : La terra toscana trema di nuovo: scossa di terremoto in Mugello - ToscanaInDiretta - VTrend_it : Una scossa di terremoto magnitudo 2.5 è avvertita nella serata di ieri -