Strepitoso Berrettini: batte Karatsev e conquista il ‘Serbia Open’ (Di domenica 25 aprile 2021) Sulla terra rossa del “Serbia Open” il romano, numero due del seeding, ha firmato il quarto titolo in carriera Leggi su itasportpress (Di domenica 25 aprile 2021) Sulla terra rossa del “Serbia Open” il romano, numero due del seeding, ha firmato il quarto titolo in carriera

apicella57 : RT @antogar78: Che domenica di tennis! #Tsitsipas grandissimo ma non basta contro il solito immenso #Nadal in un match strepitoso a #Barcel… - VladiMurtas : Matteo #Berrettini vince il 250 di Belgrado contro il sovrumano russo Karatzev (76 al terzo). Strepitoso risultato… - antogar78 : Che domenica di tennis! #Tsitsipas grandissimo ma non basta contro il solito immenso #Nadal in un match strepitoso… - olimpico74 : Oggi #Karatsev avrebbe vinto con tutti e non solo gli attuali fenomeni ma con i vari numeri uno degli ultimi 30 ann… -