Serie C, Perugia-Matelica: le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 25 aprile 2021) Perugia-Matelica può essere la sfida decisiva per la promozione diretta: in caso di vittoria degli umbri, contemporanea sconfitta del Padova e non vittoria del Sudtirol, la squadra di mister Caserta festeggerebbe la Serie B con un turno di anticipo. Allo stadio Renato Curi il fischio d'inizio al match della 37esima giornata del Girone B di Serie C è fissato alle ore 20:30 di questa sera. Il momento del Perugia Dopo un mese di marzo difficile con solo 3 vittorie in 8 partite, il Perugia sembrava aver perso contatto dal Padova primo. Dopo la sconfitta nel derby umbro contro il Gubbio (3-2) qualcosa è scattato nella mente dei ragazzi di Caserta: da quella partita in poi 5 vittorie e 1 pareggio, tanti punti guadagnati sui veneti e primo posto nel girone riagguantato. Ora, con 73 ...

Caserta: "Grifo, niente calcoli e pensieri" Stasera la squadra biancorossa sfida il Matelica per la penultima gara della stagione: vincere per restare in testa alla graduatoria ...

