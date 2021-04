Salvini non molla sul coprifuoco: petizione online per abolirlo (Di domenica 25 aprile 2021) Firma anche tu: legaonline.it/nocoprifuoco”. Matteo Salvini lancia via social una petizione per togliere il coprifuoco, misura che “continua ad avere sempre meno senso” viste “le buone notizie in arrivo dagli ospedali di tutta Italia”. Il link postato su Facebook dal leader della Lega rimanda a un sito in cui si spiega che ‘Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo’. Al momento le adesioni sono 7.750. Nel video pubblicato sul web, Salvini aggiunge: “Se saremo 10mila è un conto, se saremo 100mila o un milione... Oggi è la giornata della Liberazione. Io e la Lega daremo l’anima dentro al governo, perché le le battaglie si ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Firma anche tu: lega.it/no”. Matteolancia via social unaper togliere il, misura che “continua ad avere sempre meno senso” viste “le buone notizie in arrivo dagli ospedali di tutta Italia”. Il link postato su Facebook dal leader della Lega rimanda a un sito in cui si spiega che ‘Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensatoe la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo’. Al momento le adesioni sono 7.750. Nel video pubblicato sul web,aggiunge: “Se saremo 10mila è un conto, se saremo 100mila o un milione... Oggi è la giornata della Liberazione. Io e la Lega daremo l’anima dentro al governo, perché le le battaglie si ...

