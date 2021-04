Ritrovato barcone di migranti disperso: 42 persone in salvo in Tunisia (Di domenica 25 aprile 2021) La ong Ocean Viking con un tweet ha annunciato il ritrovamento del barcone di migranti che risultava da giorni disperso: 'Siamo sollevati di apprendere che la barca in difficoltà segnalata da Alarm ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) La ong Ocean Viking con un tweet ha annunciato il ritrovamento deldiche risultava da giorni: 'Siamo sollevati di apprendere che la barca in difficoltà segnalata da Alarm ...

Naufragio al largo delle coste libiche, 130 migranti abbandonati al proprio destino Il primo è stato ritrovato ribaltato. "Abbiamo avvistato dieci corpi - ha detto Francesco Creazzo ...ha passato altre nove ore in contatto telefonico con le persone presenti sul barcone, cercando di ...

Oltre 100 morti al largo della Libia. Sea Watch: "Ue ha negato soccorsi" L'HuffPost Naufragio in acque libiche, di nuovo: perché tutti sanno e nessuno fa nulla? Sarò forse il solo a non continuare a non capire ma, spiegatemi, perché tutti sanno ma nessuno fa nulla? Perché condanniamo altre persone a morte certa in mezzo al mare senza prestare soccorso? “Fosse ...

Agron Shehaj: “Da profugo a re dei call center, ora riscatterò la mia Albania” L’imprenditore, 43 anni, è arrivato in Italia su un barcone nel 1991 con la prima ondata di migranti. Gli studi a Bolzano e Firenze, poi l’impero nella telefonia: «Mi candido per battere la corruzione ...

