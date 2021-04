Oscar 2021, stanotte l’evento più atteso dell’anno. Tutte le candidature, i favoriti e come vederlo in tv (Di domenica 25 aprile 2021) Superfluo dire che questa 93esima edizione degli Oscar è senza precedenti. Lo è naturalmente in virtù della pandemia, che ha rivoluzionato le nostre vite e anche l’industria del cinema, con Tutte le sale chiuse e le “proiezioni” migrate interamente su schermi televisivi e dispositivi connessi alle piattaforme digitali. Ragion per cui questa notte degli Oscar 2021, spostata per cause di forza maggiore dal 28 febbraio al 25 aprile, assume un significato particolare: non tanto occasione di celebrazione di Hollywood, quanto piuttosto momento propiziatorio, che vuole segnare una netta discontinuità con l’ultimo anno, testimoniando la forte volontà di ripartenza del mercato dell’intrattenimento. Il quale, dopo l’emergenza Coronavirus, è diventato definitivamente un business a doppio canale: il primo costituito dalle sale ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Superfluo dire che questa 93esima edizione degliè senza precedenti. Lo è naturalmente in virtù della pandemia, che ha rivoluzionato le nostre vite e anche l’industria del cinema, conle sale chiuse e le “proiezioni” migrate interamente su schermi televisivi e dispositivi connessi alle piattaforme digitali. Ragion per cui questa notte degli, spostata per cause di forza maggiore dal 28 febbraio al 25 aprile, assume un significato particolare: non tanto occasione di celebrazione di Hollywood, quanto piuttosto momento propiziatorio, che vuole segnare una netta discontinuità con l’ultimo anno, testimoniando la forte volontà di ripartenza del mercato dell’intrattenimento. Il quale, dopo l’emergenza Coronavirus, è diventato definitivamente un business a doppio canale: il primo costituito dalle sale ...

SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - VanityFairIt : Il primo look di Laura è tutto d'oro. Sperando che le porti fortuna! - VanityFairIt : Laura Pausini si racconta in un'intervista esclusiva a «Vanity Fair» alla vigilia della cerimonia di premiazione de… - zazoomblog : Oscar 2021 attesa per le statuette: da Nomadland alla Pausini chi vincerà? - #Oscar #attesa #statuette: #Nomadland - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva in diretta “La notte degli Oscar® 2021” su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, NOW e Tv8 -