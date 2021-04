Ora Meloni e Salvini alzano la voce: “Abolire subito il coprifuoco” (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Parola d’ordine: Abolire il coprifuoco. Adesso Matteo Salvini e Giorgia Meloni incalzano il governo e chiedono a gran voce di eliminare una misure sempre più intollerabile per gli italiani. Salvini lancia il sito contro il coprifuoco Il leader della Lega ha lanciato un sito per combattere “questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà”. E in poco tempo il sito “legaonline.it/nocoprifuoco” ha già migliaia di firme. “Almeno in quelle città dove la situazione è sotto controllo, diciamo no coprifuoco, no vincoli, no chiusure, no restrizioni. Nome, cognome e un click per dire no al coprifuoco”, tuona ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Parola d’ordine:il. Adesso Matteoe Giorgiaincil governo e chiedono a grandi eliminare una misure sempre più intollerabile per gli italiani.lancia il sito contro ilIl leader della Lega ha lanciato un sito per combattere “questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà”. E in poco tempo il sito “legaonline.it/no” ha già migliaia di firme. “Almeno in quelle città dove la situazione è sotto controllo, diciamo no, no vincoli, no chiusure, no restrizioni. Nome, cognome e un click per dire no al”, tuona ...

